俳優アダム・サンドラーが主演するコメディ映画「アダルトボーイズ」シリーズの第3弾が、Netflixで製作されることが正式に発表された。2010年公開の第1作「アダルトボーイズ青春白書」は、サンドラー、クリス・ロック、ケヴィン・ジェームズ、デヴィッド・スペード、ロブ・シュナイダー演じる幼なじみ5人が30年ぶりに再会する物語として人気を博し、2013年には続編「アダルトボ