グラビアアイドルの真奈が、5月12日発売の「週刊SPA! 」(扶桑社)5月19日号の「グラビアン魂」に登場した。 【写真】思わず目がいく首のほくろ際立たせるオトナの魅力 今回初登場の真奈は童顔×美しい桃の持ち主。バックショットで描く美しい曲線や首のほくろが艶っぽいランジェリー姿からは大人の魅力が匂い立っている。愛称はほ乳類をほうふつとさせる“マナティ”であることから、動物への愛情も深いグラビアンた