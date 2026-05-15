2026年は、東京ディズニーシー開園25周年のアニバーサリーイヤー！ 年間を通してさまざまなイベントが実施されています。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】その中で個人的に気になっていたのが、「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」。パーク内の豪華客船を舞台に行われている限定イベントです。先日貴重な取材の機会をいただき実際に体験してみたのですが、率直に申し上げます……想像を超えてくる非常に良きイベントでし