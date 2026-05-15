麻雀のプロリーグ「Mリーグ25‐26」シーズン・ファイナルシリーズが15日、全日程を終了し、EX風林火山が史上2度目の「完全優勝」を成し遂げた。【写真】二階堂亜樹の実姉、元メンバーの二階堂瑠美の姿も！セミファイナルを突破したEX風林火山、BEAST X、KONAMI麻雀格闘倶楽部、TEAM RAIDEN／雷電の4チームが、優勝をかけて闘牌する運命の16戦。なお、風林火山が優勝すれば「2020-21シーズン」以来2度目、ほか3チームは初優勝と