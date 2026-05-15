新世代ダンス＆ボーカルボーイズグループ「ＳＥＶＥＮＩＣ（セブニック）」が１５日、都内で結成１周年記念ライブ「ＰａｎＧａｉａＶｏｌ．４」を開催。節目のライブを終えた心境と２年目に向けての意気込みを語った。平日にもかかわらず、多くの観客が駆けつけたライブは、デビュー曲「Ｔｕｒｎｉｔｕｐ」で開幕。メンバーのＲＹＯとＫＥＮＴＡが振り付けを担当した「Ｏｎｃｅａｇａｉｎ」やＲＩＫＵが作詞した「ＹＥ