コントの祭典「キングオブコント２０２６」のエントリーが１５日、始まった。このほど、エントリー表明会見が東京・赤坂のＴＢＳで行われ、お笑いコンビ「レインボー」が意気込みを語った。前回大会は３位。コンビとして初の決勝の舞台に進み、ジャンボたかおは「とにかくうれしかった」と笑顔。和田アキ子との同局系新番組「アッコとジャンボ」（火曜・深夜０時５６分）を始め、レギュラー番組が増加。そのほかの仕事でも幅が