コントの祭典「キングオブコント２０２６」のエントリーが１５日、始まった。このほど、エントリー表明会見が東京・赤坂のＴＢＳで行われ、お笑いコンビ「かが屋」が出席した。２０１９、２２年には決勝進出したが、直近２年は準決勝で敗退。この１年を「最悪でした。ずっと恥ずかしかった」と加賀翔。「（準決勝の）初日は受けたけど、２日目は（すべって）頭を抱えていた」と実際にステージ裏でしていたという両手を頭の後ろ