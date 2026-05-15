コントの祭典「キングオブコント２０２６」のエントリーが１５日、始まった。このほど会見が東京・赤坂のＴＢＳで行われ、お笑いトリオ「青色１号」が出席した。前回大会は初の決勝進出で、４位。上位３組が進出するファイナルステージに惜しくも届かなかった。カミムラは「出たらキングオブコントが好きになって、大会を盛り上げたい、一番の大会にしたいと思った」と２年連続決勝に意欲。ライバルは自身と同じ３人組を指名し