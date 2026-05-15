コントの祭典「キングオブコント２０２６」のエントリーが１５日、始まった。このほど、エントリー表明会見が東京・赤坂のＴＢＳで行われ、前回王者の「ロングコートダディ」が出席した。決勝から７か月が経ったが、２人によれば「まだマネジャーのスマホが鳴り止まない」、携帯電話用の充電器を「１５個持ってる」などと反響の大きさは続いている様子。堂前は「街の人が、『よ！チャンピオン』って（言ってくれる）。ゆとりが