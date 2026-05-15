◆パ・リーグロッテ６―３オリックス（１５日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスがロッテに敗れ、直近５試合で４敗目となった。同点の７回、３番手・山崎が２死から高部、小川に連打を浴びて一、二塁のピンチを招く。続く西川にカウント３―０から１５２キロの直球を完璧に捉えられ、痛恨の左越え決勝３ランを被弾した。先発・高島は５回５安打３失点、５奪三振で降板。エスピノーザに並ぶ、チームトップタイの４勝目