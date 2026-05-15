◆パ・リーグロッテ６―３オリックス（１５日・ＺＯＺＯマリン）ロッテが２連勝して、オリックス戦５連敗を阻止。今季の対戦成績を２勝７敗とした。３―３の同点で迎えた７回２死一、二塁で西川が左翼へ２試合連続の３号勝ち越し３ラン。このリードを救援陣が守った。先制したのはロッテだった。３回１死から小川の中前安打、西川の左中間二塁打で二、三塁の好機。ここでポランコの遊ゴロの間に１点を先制。２死三塁で佐藤