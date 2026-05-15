女優の菅井友香と中村ゆりかが１５日、都内で行われたダブル主演映画「チェイサーゲームＷ水魚の交わり」（太田勇監督）の初日舞台あいさつに、女優の岡本望来、伊藤歩、太田勇監督と出席した。２人の娘役を演じる岡本から手紙を朗読するサプライズが行われると、涙をにじませ、「お母さんの気持ちってこういう感じなのかな」と感激。「お母さんになれてよかったな。素敵な時間を過ごせてうれしいです」と感謝した。ドラマ