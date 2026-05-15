◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―２広島（１５日・甲子園）阪神・藤川球児監督が、栗林に脱帽した。初回２死一塁から大山が打った右前打が唯一のＨランプ。それ以降は右腕の前に凡打の山を築き、２３者連続無安打と屈辱にまみれた。政権初の１安打完封負け。「素晴らしいピッチングですね。カウントを取るボールもいくつか持っていますし、勝負球もいくつか持っているというところでは、現状の数字通り素晴らしかったと思います