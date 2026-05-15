シンガーソングライターの倉木麻衣さんが、自身のブログを通じて、先月18日に亡くなったことがわかった声優の山崎和佳奈さんを偲びました。【写真を見る】【 倉木麻衣 】声優・山崎和佳奈さんを追悼「優しさの中にある強さを感じる癒しの声、ずっとずっと大好きです」倉木さんは「『名探偵コナン』毛利蘭役の山崎和佳奈さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます」と投稿。「今年の初めに『名探偵コナン 思い出主題歌企画』で、『Sec