◇プロ野球セ・リーグ 巨人2-0DeNA（15日、東京ドーム）巨人先発の井上温大投手が8回無失点の好投を披露し、4連勝としました。巨人はDeNA先発の平良拳太郎投手に対して4回まで1安打と苦戦しますが5回、キャベッジ選手がレフトスタンドへのソロホームランを放ち先制します。さらに佐々木俊輔選手がツーベースを放つなど1アウト3塁のチャンスを作ると、井上投手が犠牲フライを放ち、この回2点を奪いました。先発の井上投手は6回を終