気象庁によりますと、15日午後8時22分ごろ、東北地方で震度5弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。原子力発電所の情報です。東北電力によりますと、宮城県女川町と石巻市にある東北電力・女川原子力発電所は2号機が稼働中で、1号機と3号機は稼働していませんが、今のところ異常は確認されていないということです。また、原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも異常は確認されて