完封で4勝目を挙げた広島・栗林＝甲子園広島は栗林が今季2度目の完封で4勝目を飾った。球に切れがあり、自己最多120球で単打1本に抑えて9奪三振、1四球と安定。四回のモンテロのソロ本塁打と六回の小園の適時打による援護を生かした。阪神は今季初の無得点。