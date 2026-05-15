とちぎテレビ 2026年05月15日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。 栃木県内では震度3の揺れが観測されています。 最大震度5弱を観測したのは宮城県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ６．３と推定されます。 栃木県 【震度3】 大田原市 高根沢町 栃木那珂川町 【震度2】 矢板市 那