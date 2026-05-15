今年3月、川崎市の路上に設置された防犯カメラの映像。帰宅途中だった女性の背後からバイクが近づくと、ひったくり。その後、女性は引きづられますが、バッグを離さなかったため、オートバイは現場から逃走します。この事件で住所不定・無職、山内政孝容疑者（46）が逮捕されました。警察によると、犯行に使用されたのは盗んだオートバイ。他にも女性を狙ったひったくりを8件ほど繰り返し、現金あわせておよそ20万円などを奪った山