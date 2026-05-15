体操NHK杯第2日を終え、健闘をたたえ合う橋本大輝（左）と岡慎之助＝東京体育館体操の世界選手権（10月・オランダ）などの代表最終選考会を兼ねたNHK杯第2日は15日、東京体育館で男子個人総合の1回目が行われ、橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が6連覇した全日本選手権の得点との合計256.428点で首位を守った。3連覇を狙う岡慎之助（徳洲会）が1.181点差で2位。川上翔平（徳洲会）が3位をキープし、初の代表入りに前