タレントの大沢あかね（40）が15日、自身のインスタグラムを更新。雑誌撮影中のショットを披露した。大沢は「夏が来るぞー！！」とつづり、美しいデコルテがあらわになった涼やかなトップスの衣装で撮影に臨む写真を複数枚投稿。ハッシュタグに「＃MAQUIA」と添え、美容雑誌の撮影中であることをうかがわせると「肌管理がんばるぞー！！負けないぞー！！」と、夏の日差しに対抗することを誓った。この投稿にフォロワーから