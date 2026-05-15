Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ最終日、5月15日の第1試合に出場する4選手を発表した。前日までに首位を維持したのは５年ぶり2度目の優勝を目指すEX風林火山。このままゴールテープを切ればV2達成。そのまま走り切るか、それとも奇跡の大逆転が起きるか。【映像】ファイナル最終日！優勝チームが決定（中継）前日の第2試合、EX風林火山は2位から追ってくるBEAST Xと値千金のトップ・ラスを決め、2