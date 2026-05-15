TAGRIGHTが、7月15日にリリースするデビューシングルを携えたファーストライブ『TAGRIGHT 1st Live～RUNWAY for YOU～』を8月11日に豊洲PITにて開催する。 （関連：【画像】TAGRIGHT、グループとして初のステージに挑んだときの姿） TAGRIGHTにとって初の単独ライブとなる今回のタイトルは、メンバーが立案し、デビュー曲やこれまでの楽曲を身に纏ってさまざまな姿を