今夏のW杯でも、優勝候補の一角と目されるイングランド代表。しかし、イングランドは前評判こそ高いものの、近年のW杯ではあまり結果を出すことができていない。「黄金世代」と呼ばれた2000年代のチームも、豪華絢爛なメンバーと裏腹にW杯の成績はぱっとしなかった。元イングランド代表のリオ・ファーディナンド氏は、好きではないメンバーがいたと『The Times』で語っている。「スティーブン・ジェラードは僕のことを好きじゃ