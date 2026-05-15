2006年よりドイツ代表を指揮し、2014W杯ではチームを優勝に導いたヨアヒム・レーヴ。2021年には代表監督を退任し、以降はフリーの状態が続いている。その実績からレーヴを招聘したい代表チームも少なくないはずだが、レーヴは監督業から離れたままだ。2026W杯を前に監督退任があったサウジアラビア、キュラソーへの就任説も噂されたが、実現していない。独『SportBild』によると、レーヴは最近のインタビューでも監督業復帰にそこ