◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手（２９）がリーグ２位の１１セーブ目をマークした。２―０の９回。先発・井上に代わって２番手で登場した。先頭・三森に左前安打を許すも、２番・度会を１４球勝負の末に見逃し三振。筒香を三ゴロ、佐野も二ゴロに抑えた。ＭＡＸ１５５キロで８試合連続０封。今季チーム初、１２球団最遅の完封勝利に貢献した。中日時代を含