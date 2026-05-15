◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）ＤｅＮＡはスタメン野手全員左打者で巨人・井上の攻略に臨むも打ち崩せず。３連戦の初戦を落とした。今季３勝目を懸けて先発した平良拳太郎投手（３０）は５回３安打２失点で降板し、３勝目はお預けとなった。両チーム無得点の５回先頭。キャベッジに１４０キロのシンカーを左中間に運ばれ先制点を献上し、両膝に手をついてぼう然と打球を見つめた。１４日