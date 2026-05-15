◆パ・リーグロッテ―オリックス（１５日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスが３点を追う６回、一挙３得点で試合を振り出しに戻した。先頭の宗が相手先発・ロングから右中間へ二塁打を運ぶと、中川が四球を選び一、二塁のチャンスをつくる。続く宜保が２番手・八木から犠打を決めると、１死二、三塁から西川の遊ゴロの間に１点を返した。なおも２死二塁からは、太田が四球で出塁。続く森友が、右中間に同点の２点二塁打