◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―２広島（１５日・甲子園）広島の栗林良吏投手が１安打完封で４勝目を挙げ、チームの連敗を止めた。ヒーローインタビューでは「勝ちたい気持ちだけでした」と振り返り「今日はＷ杯のメンバー発表なんで、どんなピッチングしてもニュースにならないと思ったんで、そういう気持ちでいきました」と、サッカー日本代表の話題を持ち出して爆笑を誘った。今季から先発に転向し、３月２９日の中日戦（マ