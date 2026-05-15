◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）中日・細川成也外野手が２打席連続の死球に怒りの表情を見せた。５回２死から高梨に当てられ、７回１死一塁では２番手・荘司の変化球が体に直撃。バットをその場に落とすと、マウンドをにらんだ。初回無死満塁で三ゴロに倒れ、４回無死一、二塁では空振り三振。悔しい結果が続いており、７回の打席では中日ファンから大きな声援が送られた直後の初球だった。