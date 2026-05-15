◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）中日・板山祐太郎外野手が７回２死満塁で逆転の４号満塁弾を放った。打った瞬間に確信する右翼席への完璧な一発。今季２本目のグランドスラムでひっくり返した。６回先頭の第２打席では３号ソロ。拙攻が続いていたチームに２７イニングぶりの得点をもたらしたが、大歓声に包まれた第４打席でも見事に期待に応えた。２回に右前打、４回に右翼線二塁打を放ち、今