◇セ・リーグ広島2―0阪神（2026年5月15日甲子園）球団54年ぶりの快挙だ。広島は先発・栗林良吏が自己最多の120球を投げて1安打完封勝利。1安打完封勝利は3月29日の中日戦に続いて今季2度目だ。「シーズン2度の1安打以下の完封」は球団では72年の外木場義郎以来、54年ぶりの快挙となった。敵地でのヒーローインタビューでは「うれしいです！」と笑顔。初回2死一塁から大山に右前打を許したが、打たれた安打はこの1