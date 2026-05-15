女優の菅井友香と中村ゆりかが１５日、都内で行われたダブル主演映画「チェイサーゲームＷ水魚の交わり」（太田勇監督）の初日舞台あいさつに、女優の岡本望来、伊藤歩、太田勇監督と共に出席した。２０２４年にテレビ東京系で放送された同性カップルの恋愛ドラマを映画化。ドラマから７年後の設定で、恋人だった樹（いつき＝菅井）と冬雨（ふゆ＝中村）は家族になり、恋人や家族の関係を描く。同イベントでは、２人の娘役