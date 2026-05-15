日本ハム戦に先発した西武・平良＝エスコンフィールド西武は投打がかみ合い、3季ぶりの7連勝。六回にネビンの犠飛で先制し、七回は長谷川が2点二塁打を放った。平良は走者を出しながらも要所を締め、7回無失点で3勝目。日本ハムは打線が2安打に終わり、達を援護できなかった。