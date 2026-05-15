◇セ・リーグ巨人2―0DeNA（2026年5月15日東京ドーム）巨人の井上温大投手（25）が15日のDeNA戦（東京ドーム）に先発し、8回3安打無失点の好投で3勝目を挙げた。チームは4連勝で貯金を3とし、DeNAをかわして3位に浮上した。3日の阪神戦から中11日での先発マウンド。初回に2三振を奪うなど3者凡退と絶好の立ち上がりをみせ、3回までは完全投球。4回先頭の三森に中前打されたが、けん制でアウトに。度会に右前打されたが、