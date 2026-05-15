日本サッカー協会は１５日に都内で北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）メンバー発表会見を行い、負傷が懸念されていたＭＦ三笘薫（ブライトン）らが選外となったほか、前回２０２２年カタール大会の主力で今季欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）で絶好調のＭＦ守田英正（スポルティング）が落選となり、所属クラブのあるポルトガルでも議論が過熱している。守田はポルトガルの名門で、今季公式戦４７試合に出場して大活躍。世界最高峰