メ～テレ（名古屋テレビ） 5月15日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。 東海地方では、震度1以上の揺れは観測されませんでした。 最大震度5弱を観測したのは宮城県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）は6.3と推定されます。 提供：ウェザーニューズ