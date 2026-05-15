5月15日視察 上川陽子参議院議員が会長を務めるMOKEI（模型）文化推進議員連盟は、5月15日、第64回静岡模型ホビーショーの視察を行った。冒頭の挨拶でMOKEI議連の最高顧問に岸田文雄元首相が就任したことが発表された。 MOKEI文化推進議員連盟は3月26日に設立された議員連盟で、自民党の清水真人議員、永井学議員、深澤陽一議員、山田太郎議員など11人が参加して設立された。今回は上川議員、岸