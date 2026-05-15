気象庁によりますと、15日午後8時22分ごろ、東北地方で震度5弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。通信の状況です。大手携帯キャリアのNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルによりますと、この地震による通信への影響は、現在のところないということです。