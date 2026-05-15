◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（15日、バンテリンドーム）中日・板山祐太郎選手が7回、逆転満塁弾を放ちました。ここまで2点ビハインドとしていた中日。マウンドには先発・高梨裕稔投手から代わって、2番手・荘司宏太投手を迎えます。1アウトからヒットと死球でチャンスメイク。その後、2アウトまで追い込まれるも、代打・阿部寿樹選手が四球を選び、2アウト満塁の好機をつかみます。ここで打席に向かったのが、第1打席から