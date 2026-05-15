１５日、東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げられる運搬ロケット「力箭１号遥１３」。（酒泉＝新華社配信／汪江波）【新華社酒泉5月15日】中国は15日午後0時33分（日本時間同1時33分）、「泰景3号05A/05B」「天儀50」「天雁27」「吉林1号高分03D55」の衛星5機を搭載した運搬ロケット「力箭1号遥13」を北西部の東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。１５