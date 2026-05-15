日本テレビ系「金曜ミステリークラブ！！！２時間ＳＰ」が１５日に放送され、二宮和也、千鳥・ノブが出演した。この日は世界的スーパースターのマイケル・ジャクソンさんが１９８７年に来日した際の日本列島が右往左往しながら盛り上がった当時を振り返った。番組では「自宅に総工費２４億円をかけた遊園地・ネバーランドを建設」など、マイケルさんの規格外のセレブぶりを紹介。さらにペットのチンパンジー・バブルスくんへ