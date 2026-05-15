ロエベとOnによる最新コラボレーションコレクションが、2026年5月14日（木）より発売♡今回の注目は、革新的なLightSpray™テクノロジーを採用した「ライトスプレー クラウドモンスター」です。高度なエンジニアリングとロエベらしい洗練されたデザインが融合し、ファッションとパフォーマンスを新たな次元へ導く特別なコレクションに仕上がっています。 革新技術が生んだ新シルエット
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