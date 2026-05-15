モデルの押切もえが、８歳長男の野球の応援に心躍らせた。１５日にＳＮＳに新規投稿。ネイビーのキャップをかぶり、ピンクとベージュのグローブをはめた写真を添えて、「週末の私のメインイベントは長男の野球の応援」と報告。「（時々、ボール拾いのお手伝い）」とおちゃめに続けた。押切の夫は、ＮＰＢ通算１６６勝で４度の最多勝を誇る中日・涌井秀章投手。１６年に結婚して、１８年３月に長男、２１年７月に長女を出産し