「中日５−８ヤクルト」（１５日、バンテリンドーム）中日・細川が２打席連続死球を受け、球場が騒然となった。七回１死一塁。荘司のチェンジアップが抜け、左腕付近への死球となった。細川はバットをそのまま落とすと、ぶ然とした表情でマウンドに視線をぶつけた。すぐに土山球審が駆け寄りなだめられるように背中をたたかれると、細川は怒りを押し殺して一塁へ。ヤクルト・池山監督もベンチ内で帽子を取る姿があった。