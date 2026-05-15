JR東日本によりますと、宮城県で最大震度5弱を観測した影響で、東北新幹線では東京駅から新青森駅の上下線で運転を見合わせているということです。また、在来線ではJR大船渡線とJR釜石線、JR山田線の上下線でも運転を見合わせています。