◇セ・リーグ中日─ヤクルト（2026年5月15日バンテリンドーム）中日の板山が満塁弾で試合をひっくり返した。2点を追う7回2死満塁の好機で右翼席へ一発。今季4号となる満塁弾を放った。3点を追う6回には右翼席へ反撃の今季3号ソロ。27イニングぶりの得点を挙げた。板山は「何とか塁に出ようと思って打席に立ちました。多分インコースまっすぐだと思うのですが、体がうまく反応してくれました」と振り返った。中日の得点