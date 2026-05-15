イランの外相がアメリカとイスラエルの国際法違反に対する非難を呼びかけたBRICS外相会議で、議長国のインドは「加盟国の間で意見の相違がみられた」として共同声明を採択しませんでした。インドの首都ニューデリーで14日と15日に開かれた新興国の枠組みBRICSの外相会議では、中東情勢をめぐり、イランのアラグチ外相がアメリカとイスラエルによる国際法違反を明確に非難するよう、加盟国の結束した対応を呼びかけていました。こう