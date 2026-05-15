日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。攻撃の軸となるMF三笘薫(28＝ブライトン)が負傷の影響で選外となった。世界一有名なサッカー記者も報道した。発表直前に“悲劇”に見舞われた。3月の英国遠征でイングランドを相手に決勝点を挙げるなど好調をアピールしていた三笘は、今月9日のウルバーハンプトン戦で左太腿裏を負傷。後半10分、左サ