「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）阪神は今季初の完封負けを喫した。ここまで３８試合連続得点で球団４０年ぶりの快記録だったが、３９試合目にして悔しい結果となった。初回には１死から森下が相手失策で出塁。２死から大山が中堅右への安打を放って２死一、三塁とチャンスを作るも、続く中野が中飛に倒れた。栗林に対して、この大山の１安打のみと打線が沈黙した。先発・大竹は中５日で今季初めてカード頭を任さ